السعودية.. مديرة تشد شعر طالبة وتعتدي عليها خلال حفل التخرج

تقدّم ولي أمر طالبة في المملكة العربية السعودية بشكوى لتعليم محافظة حفر الباطن، اتهم فيها مديرة مدرسة متوسطة بالمحافظة بالتعدي على ابنته خلال حفل التخرج، حيث شدّتها من شعرها وسحبت ثوب التخرج منها، كما رفضت تسليمها شهادة التخرج.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، ذكر والد الطالبة فهد المطيري، أنه فوجئ بابنته تخرج من المدرسة وهي متأثرة للغاية وتبكي، حيث أخبرته أن مديرة المدرسة اعتدت عليها بشدّها من شعرها وسحبت ثوب التخرج منها، كما لم تسلّمها شهادة التخرج رغم تسليمها 44 خريجة لشهاداتهن، مبررة ذلك أن اسمها سقط سهوًا من قائمة الخريجات.

وأعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، أنها تسلّمت الشكوى، وهي قيد الإجراء والتحقيق، مؤكدة أنها ستعلن نتائج التحقيق فور انتهائها.