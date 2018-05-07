وئام وهاب يفقد أعصابه ويعتدي على مذيعة الـLBC في بث مباشر (فيديو)

أقدم الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والمرشح الخاسر في الانتخابات اللبنانية، على دفع مذيعة قناة الـLBC على الهواء مباشرة، حيثُ فقد أعصابه وهو يعلق على نتائج الانتخابات التي انتهت يوم أمس.

وظهر الوزير السابق ورئيس ​حزب التوحيد العربي وهو يتحدث للمذيعة بـ”انفعال”، ويتلفظ بكلمات “غير مقبولة”، الأمر الذي دفع المذيعة إلى تنبيهه بعدم استخدام تلك المفردات والكلمات.

ورغم محاولة المذيعة احتواء الموقف، إلا أن الوزير زاد حدة في كلامه ودفع المذيعة، الأمر الذي دعا الأخيرة إلى قطع البث والعودة لزميلها في الاستديوهات.

يذكر أن السياسي المنتمي لطائفة الدروز وئام وهاب قد مني بخسارة كبيرة في الانتخابات بعد سقوط لائحته بالكامل، بالرغم من حديث عن دعمها من قبل حزب الله اللبناني.