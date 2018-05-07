مسؤول بجامعة أمريكية يطرد طلابًا سودًا من حفل تخرجهم (فيديو وصور)

تواجه جامعة فلوريدا اتهامات بـ التمييز العنصري، بعد أن طرد أحد أعضاء هيئة التدريس العديد من الطلاب السود من المسرح خلال حفل تخرجهم.

ويظهر الفيديو الخريجين وهم يسيرون على خشبة المسرح لاستلام شهادات تخرجهم، ولكن عندما بدأ بعض الطلاب الرقص احتفالًا بتخرجهم، تدخل المحاضر الأبيض وأمسكهم واحدًا تلو الآخر بعنف ودفعهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أثار مقطع الفيديو غضب الخريجين وأولياء الأمور والطلاب الذين يزعمون أن المحاضر استهدف السود وغيرهم من الأقليات.

وأجبر هذا الحادث رئيس جامعة فلوريدا على إصدار اعتذار رسمي على سلوك المحاضر “العدواني بشكل غير لائق”.

وخلال حفل التخرج الذي استمر ساعتين ونصف الساعة يوم السبت، شوهد الرجل الذي لم تكشف الجامعة عن اسمه، وهو ينادي باسماء الطلاب، ويحثهم على السير بسرعة لتلقي شهاداتهم.

ويبدو أن الرجل بدأ ينفد صبره عند نهاية الحفل، إذ شرع بدفع الطلاب والطالبات بالرقص احتفالًا بتخرجهم؛ ما جعله يتصرف ضدهم على ذلك النحو.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجامعة ستتخذ أي إجراء ضد عضو هيئة التدريس.