تفاصيل وفاة “شهد محمود” الطالبة المصرية ضحية الدهس بالكويت

أكدت وزارة التربية والتعليم في الكويت أن أجواء حزن سادت قاعات الامتحان أمس بعد وفاة الطالبة المصرية شهد محمود (13 عامًا) دهسًا بمنطقة حولي، وذلك أثناء خروجها من قاعة الاختبار.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، خرجت الطالبة شهد مع بقية زميلاتها من بوابة المدرسة، وأثناء عبورها الشارع دهستها إحدى المركبات فبدأت تنزف حتى فقدت الوعي، وعند تلقي الداخلية بلاغًا عن الحادث هرعت دوريات الأمن والمرور والطوارئ للموقع، وعند معاينة الطالبة، تبين أن قلبها لا ينبض ورغم محاولات إنعاشها إلا أنها لم تستجب وتوفيت.

وأحالت الجهات الأمنية قائدة المركبة، وهي كويتية تبلغ 42 عامًا، للتحقيق في الحادثة، حيث أوضحت أن الطالبة ظهرت فجأة أمامها ولم تستطع السيطرة على المركبة.

بدوره، نعى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي الطالبة، بالقول “باسم وزارة التربية أحر التعازي والمواساة لأسرتها الكريمة وزميلاتها وإدارة المدرسة”.