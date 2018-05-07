سعودي توجه لتسديد مخالفة سير ففوجئ بأنه “ميت”

فوجئ مواطن في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية بأن معلوماته المسجلة في نظام المرور تفيد بأنه متوفى، وذلك حين ذهب لإدارة المرور لتسوية مخالفة مرورية محجوبة، وتستوجب حضوره.

وبحسب صحيفة “عاجل” المحلية، ذكر المواطن عامر الشهري أنه توجه قبل ما يزيد عن شهر إلى مدرسة القيادة بجدة، كي يتمكن من تجديد رخصة قيادته، فأخبره المسؤولون هناك بضرورة مراجعة إدارة المرور، لتسديد مخالفة محجوبة.

وأوضح أنه حين وصل إدارة المرور وقدم إليهم هويته الوطنية، سأله أحد الموظفين بعد فحص معلوماتها، إذا ما كان متأكدًا من أنه الشخص نفسه الموجودة صورته وبياناته على الهوية، لأن المعلومات المسجلة في نظام المرور تفيد بأنه متوفى.

وكشف الشهري أنه حاول إقناع إدارة المرور بأنه حي، وأن المعلومات الموجودة على بطاقته الهوية تعود إليه دون جدوى، لافتاً إلى أنهم طلبوا منه ورقة رسمية من الأحوال المدنية تؤكد صحة كلامه، وحين استخرج الورقة، خاطبت إدارة مرور جدة الإدارة العامة في الرياض لتصحيح بياناته، غير أنها لم تستكمل حتى الآن.