بينهم 26 سودانيًا.. قتيلان وعشرات الجرحى بحادثي سير منفصلين في مصر

لقي شخصان أحداهما سوداني، مصرعهما، وأُصيب 75 آخرون من بينهم 25 سودانيًا، اليوم الأحد، في حادثي سير منفصلين في مصر.

وفي الحادث الأول لقي سائق باص سوداني الجنسية مصرعه، فيما أُصيب 25 آخرون من ذات الجنسية، إثر حادث تصادم وقع بين باص سياحي وسيارة نقل بها مقطورة، بالقرب من بوابة الرسوم على طريق القاهرة أسوان الصحراوي.

وكان الباص يقل 48 راكبًا سودانيًا قادمين من العاصمة السودانية الخرطوم في طريقهم إلى العاصمة المصرية القاهرة، حين اصطدم بمؤخرة سيارة نقل بمقطورة شمال بوابة الرسوم القريبة من الطريق الصحراوي الشرقي.

وشهد ذات الطريق قبل نحو شهرين حادث سير “بشعًا” أودى بحياة 11 و إصابة 32 آخرين.

وفي الحادث الثاني، أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن مصرع مواطن وإصابة 50 آخرين في تصادم باص مع سيارة نقل على طريق الجيش اتجاه القاهرة في المنيا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إنه فور وقوع الحادث تحركت نحو 25 سيارة إسعاف مجهزة إلى مكان الحادث، حيثُ نقلت حالة الوفاة الى مشرحة مستشفى بني مزار العام، فيما نقلت المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي في المنيا.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه بالارتجاج، واشتباه بكسور في العمود الفقري والساق والساعد، وسحجات، وكدمات، وخدوش في أماكن متفرقة من الجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وتُعد مصر أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، إذ بلغ عدد الوفيات في عام واحد 7115 حالة بمعدل 808 حالات لكل 100 ألف نسمة، و19.5 حالة وفاة يوميًا، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي وقت سابق أكد وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، أن حوادث الطرق في مصر انخفضت بنسبة 26% بفضل المشروع القومي للطرق الذي بدأ يجني ثماره، حيث عملت الوزارة على فصل صيانة الطرق عن إنشائها من أجل الاهتمام بصيانة الطرق والحفاظ عليها.