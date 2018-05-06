بالفيديو.. عروس تنجو من تحطم مروحية كانت تقلها لحفل زفافها

نجت عروس برازيلية من الموت بعد أن تحطمت المروحية التي كانت تقلها إلى مكان حفل الزفاف، فيما أصيب الطيار وشخصان آخران بجروح.

ووثّق مقطع فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة محاولة المروحية الهبوط في حقل بمدينة ساو باولو البرازيلية، وعلى متنها العروس وثلاثة أشخاص.

وشوهدت المروحية فجأة وهي تترنح في الجو ثم تهوي إلى الأرض، بعدما فقد الطيار السيطرة عليها أمام أعين المئات من الضيوف الذين بدأوا يصرخون.

وأشارت صحيفة “مترو” البريطانية، نقلًا عن وسائل إعلام برازيلية، إلى أن الأشخاص الأربعة على متن المروحية نجحوا في الخروج منها قبل أن تنفجر وتحترق، مضيفة أن العروس لم تصب، في حين أصيب الطيار وشخصان آخران بجروح.

وقالت الصحيفة: “قررت العروس الاستمرار في مراسم الزفاف وتم عقد القران بحضور الضيوف على مقربة من الطائرة التي كانت لا تزال مشتعلة”.