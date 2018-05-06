التحقيق مع كويتية تسببت بوفاة طالبة مصرية دهسًا أمام مدرستها

قال مصدر أمني كويتي، إن مواطنة كويتية تبلغ من العمر 42 عامًا، أحيلت للتحقيق بعد دهسها طالبة مصرية (13 عامًا) أمام مدرستها وتسببت بوفاتها على الفور.

وقال حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر” إن الضحية (13 عامًا) وتحمل الجنسية المصرية، تعرّضت للدهس بعد تأديتها للاختبارات في إحدى المدارس المتوسطة بمنطقة حولي، جنوبي العاصمة.

وشهد العام 2017 وفاة 176 مواطناً ومقيماً، وإصابة 3840 آخرين، إثر 38 ألف حادث مروري، وفق إحصائية رسمية صادرة عن قسم المعلومات والإحصاء في الإدارة العامة للمرور في الكويت.

وقالت وزارة التربية الكويتية: ” ننعى ابنتنا شهد محمود، الطالبة بالمرحلة المتوسطة في إحدى المدارس التابعة لمنطقة حولي التعليمية، والتي وافتها المنية صباح اليوم إثر تعرضها لحادث دهس بعد انتهاء الاختبارات”.