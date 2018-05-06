العثور على جثة مدير فرع مصرف ليبي بعد أسبوعين على اختطافه

عُثر، صباح اليوم الأحد، على جثة مدير فرع مصرف في منطقة سبها جنوبي ليبيا، بعد أسبوعين على اختطافه من قبل مجهولين.

وقالت مصادر أمنية، إنّ “جثة صالح حميدان، مدير فرع غدوة بمصرف الجمهورية في سبها، عثر عليها ملقاة على الطريق الرابط بين غدوة وتراغن قرب مزرعته التي تبعد 60 كلم عن مدينة سبها جنوبي البلاد”.

وكان حميدان تعرض للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة في 25 نيسان/ أبريل الماضي، بحسب شقيقه، وقد أبلغت عائلته الشرطة وكل الغرف الأمنية في حينه.

ويشار إلى أنّ حميدان التحق بالعمل في مصرف الجمهورية كموظف فترة منتصف التسعينيات، ومن ثم استمر بالتدرج في السلك الوظيفي حتى تم تكليفه بإدارة مصرف الجمهورية فرع “غدوة” في سبها.