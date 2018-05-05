مقتل 16 عاملًا في انهيار منجم جنوب غرب باكستان

أدى انفجار في منجم للفحم، إلى سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلًا وعدة مصابين جنوب غرب باكستان، في الوقت الذي مازال فيه العشرات محاصرين بالداخل.

وقال عطا الله خان مدير إدارة الكوارث، إن غاز الميثان سبب الانفجار الذي وقع في منجم، يبعد نحو 60 كيلومترًا شرق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان، وقد تم انتشال 11 جثة.

وأضاف أن أكثر من 12 عاملًا مازالوا محاصرين داخل المنجم.

وقال افتخار أحمد كبير مفتشي المناجم، إن عملية الإنقاذ مازالت تجري.

وتقع حوادث بشكل متكرر في مناجم إقليم بلوخستان، وترجع أساسًا إلى عدم كفاية إجراءات الأمان.