عاطفة الأمومة تدفع أنثى فأر لقتال شرس مع أفعى (صور)

دفعت غريزة الأمومة بأنثى فأر لقتال “شرس” مع أفعى تهجمت على صغارها وحاولت التهام أحدهم، في ولاية “كوينزلاند” الأسترالية، وفقًا لما وثقته صور الحادثة.

ووثقت الصور المدهشة مدى شجاعة الأم ودفاعها الشرس لحماية صغيرها من الموت المحقق، حيثُ واجهت دون تردد الأفعى، وانتزعت صغيرها من على ظهرها، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي الصور يمكن رؤية الثعبان يلتف حول الفأر الصغير في محاولة لخنقه، قبل أن تتدخل أمه لتقاتل الثعبان وتنقذ حياة صغيرها المسكين، وعندما أدرك الثعبان أنه لن يفوز في هذه المعركة، ترك الصغير وتراجع.

ونشرت خدمة صياد الثعابين في مدينة “صن شاين كوست”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الصور وكتبت معلقة عليها: “الفأر بخير، ولا أعتقد أن هذا الثعبان سيعود ليضايقه مرة أخرى”.

حصدت الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 2700 تفاعل، ونحو 1700 مشاركة، ومئات التعليقات في غضون ساعات.