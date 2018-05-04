“إغماء وتدافع وفوضى” بسبب عرض ترويجي في الإمارات

تسبب عرض ترويجي أعلنه مركز تسوق في عجمان بدولة الإمارات إلى ازدحام شديد وتدافع على منتجاته أدت إلى حالات فوضى وبعض حالات الإغماء.

ونجحت شرطة عجمان في السيطرة على الزحام الشديد بالمركز، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية.

وتزاحم متسوقون على المحل؛ بعد أن أعلن عن بيعه زجاجة مشروب “فيمتو” بسعر درهم واحد، وكذلك صندوق المياه الذي يحتوي 30 عبوة بسعر درهم واحد أيضًا، في ظل الاستعداد لشهر رمضان.

وبحسب صحيفة “الخليج” المحلية، كشفت شرطة عجمان أنها تلقت بلاغًا من مكان الحدث عن وجود حالات تدافع وإغماء بين عدد من المستهلكين في مركز تسوق، فتوجه فريق من المفتشين للمركز مباشرة للتأكد من صحة البلاغ، حيث تمت السيطرة بشكل كامل على الموقف.

وأكدت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن مركز التسوق يمتلك تصريحًا لتنظيم حملة تخفيضات على بعض البضائع والمنتجات المحددة، لافتة إلى أنه تم تسليم المنشأة إشعارًا لمراجعة الدائرة؛ وذلك بهدف تجنب تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.