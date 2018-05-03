شاب يضع حدًا لحياته تحت عجلات المترو (صور)

انتحر شاب مصري في العقد الثالث من العمر، اليوم الخميس، بإلقاء نفسه أمام قطار المترو قبل دخوله محطة غمرة بالقاهرة، ما خلق حالة من الهلع داخل المحطة، إثر تحول جثته إلى أشلاء.

وفوجئ ركاب المترو في محطة “غمرة”، بإلقاء شاب لنفسه أمام قطار المترو، ليلقى مصرعه على الفور، ثم تم تجميع أشلائه بمجرد وصول رجال الأمن.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، حيث تم جمع الأشلاء؛ حفاظًا على سير حركة المترو التي تعطلت بسبب الحادث.

وعثر رجال البحث الجنائي على رسالة مكتوبة في ملابس الشاب المنتحر، تفيد برغبته في الانتحار رميًا أمام عجلات المترو، إلى جانب إبلاغه لأسرته عبر الرسالة المكتوبة برغبته في هذه النهاية.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثة في أحد المستشفيات القريبة من محطة المترو، لحين استدعاء أسرة الشاب، ومنحهم تصريح الدفن.