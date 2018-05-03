مقتل 78 شخصًا على الأقل في عواصف بغرب وشمال الهند

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن عواصف قوية وأمطارًا غزيرة اقتلعت أشجارًا وأسقطت أعمدة الكهرباء، وقتلت ما لا يقل عن 78 شخصًا في شمال وغرب الهند.

وذكرت السلطات، أن 33 شخصًا قتلوا أمس في ولاية راجاستان الصحراوية في غرب البلاد، بينما قتل 45 في ولاية اوتار براديش في الشمال.

وقال هيمانت جيرا، مسؤول إدارة الإغاثة والكوارث في راجاستان من جيابور عاصمة الولاية “تعرضنا لعاصفة شرسة، مصحوبة برياح بسرعة عاتية غير معتادة، ونتيجة لذلك قتل 33 شخصًا في ألوار ودهولبور وبهاراتبور في راجاستان”.

وضربت العواصف مناطق ساهاران وباريلي وبيجنور وأجرا في اوتار براديش.

وأطاحت الأمطار الغزيرة والرياح القوية بأعمدة الكهرباء والأشجار وسدت الطرق وعطلت إمدادات الكهرباء في المناطق الأشد تضررًا.