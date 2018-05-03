طفل سعودي يدخل مستشفى لضيق التنفس فيخرج بتشوه شنيع في يده (صورة)

تعرض طفل سعودي لم يتجاوز عمره العامين لخطأ طبي داخل مستشفى الأطفال بتبوك؛ ما تسبب في تشويه شنيع لإحدى أصابع يده اليسرى.

وقال عناد العطوي، والد الطفل إن “ابنه تعرّض لمشاكل صحية، تتعلق بضيق بالتنفس، وأدخل العناية المركزة في مستشفى الولادة والأطفال لأكثر من شهر”، مضيفًا “لاحظت وضع أشرطة لاصقة على يده، وعند سؤالي عن أسباب ذلك قالت الممرضة، لكي لا ينتزع الطفل الإبرة التي وضعت على يده”

وأضاف بحسب صحيفة “عاجل” المحلية، “عند تماثله للشفاء تم نقله إلى قسم التنويم، وبعد إزالة اللواصق من يده شاهدنا تآكلاً كاملاً للأصبع واتضح أن كادر التمريض لم يقم بإزالة الإبرة التي توضع على اليد طيلة فترة تنويمه في المستشفى لأكثر من شهر”.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم صحة تبوك عطالله العمراني، أنه تم تشكيل لجنة طبية مكونة من عدد من الاستشاريين؛ للوقوف على حالة الطفل سليمان العطوي الذي يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر ويعاني التهابًا رئويًا متكررًا مع تأخر بالتطوّر الروحي والحركي ومِن ضعف عضلي عام.

وذكر أن إدارة المستشفى اكتشفت وجود تقصير في الخدمة الطبية المقدمة للطفل، وذلك بملاحظة تعرّضه لمضاعفات في أصبع اليد نتيجة تثبيت “كانيولا” وريدية برباط ضاغط تسبب في إصابة جزء من أصبع الخنصر في اليد اليسرى بغرغرينة جافة.