القبض على مطلق النار باتجاه ضابط الجوازات في الكويت

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من ضبط المواطن الذي أقدم على إطلاق النار على أحد الضباط في مركز جوازات “إشبيلية” في محافظة الفروانية، اليوم الثلاثاء، بعد أن فرَ هاربًا.

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن “المواطن من مواليد 1988، كان يراجع مركز الخدمة، وقام بتوجيه ألفاظ غير لائقة إلى الضابط، وعندما خرج تبعه الضابط لتسجيل رقم لوحة مركبته فقام بإطلاق النار باتجاه الضابط مستهدفًا إياه ولاذ بالفرار”.

وأوضحت الإدارة العامة في بيان نشرته عبر حساب الوزارة في “تويتر”، أن “الضابط لم يصب بسوء وتم العثور على عدة أظرف فارغة للمسدس المستخدم مقابل مبنى مركز الخدمة بالإضافة إلى وجود آثار طلقة أخرى على الجدار”.

وأضاف البيان، “أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد أي محاولة للخروج على القانون وأن هيبة رجال الأمن لا يمكن التهاون فيها”.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد ذكرت أن “الضابط، وهو نقيب في مركز جوازات إشبيلية، قد دخل في مشادة كلامية مع المواطن، بعد إبلاغه بأن جواز والده الذي جاء لاستلامه، اليوم الثلاثاء، لم يُنجز بعد، وعليه الحضور بعد ظهر اليوم، الأمر الذي جعل المواطن يطلق النار على الضابط ويفرُ هاربًا بسيارة أمريكية”.