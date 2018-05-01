شاهد.. أسد يحاول افتراس صاحب محمية حيوانات (فيديو)

هاجم أسد جائع صاحب محمية حيوانات في جنوب أفريقيا، وحاول افتراسه وسط صراخ الزائرين، قبل أن يفر هاربًا بعد إطلاق النار عليه من قبل الحراس.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسد وهو يتبع أحد العمال عند سياج المحمية، في حين دخل صاحبها وسار خلف الأسد مباشرة.

وشوهد الأسد فجأة وهو يستدير وينطلق خلف الرجل الذي فر هاربًا تجاه مدخل المحمية، قبل أن يدركه الأسد ويقفز عليه ثم يسحبه إلى الأرض تجاه الأشجار.

ووسط صراخ الزائرين دوت طلقة نارية من خلف السياج، ثم أطلقت أخرى؛ ما دفع بالأسد إلى الهرب، وترك صاحب المحمية ممددًا على الأرض فاقد الوعي.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، نقلًا عن وسائل إعلام في جنوب أفريقيا، إن الحادث يعتقد بأنه وقع في محمية “ماراكيل الوطنية”، وإن صاحبها لا يزال في المستشفى في حالة خطرة، في حين تم قتل الأسد داخل المحمية.