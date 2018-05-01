الأمن السعودي يكشف ملابسات إطلاق نار باتجاه “مفحط” سار عكس السير (فيديو)

كشف مصدر بمرور الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، ملابسات وتفاصيل مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رجل مرور يطلق رصاصات تحذيرية تجاه سيارة “مفحط”، كان يسير عكس الاتجاه في مدينة عرعر.

ونقلت صحيفة “الرياض” المحلية عن المصدر قوله، إن دورية مرور سرية رصدت، أمس الإثنين، مركبة “داتسون” يقودها سعودي (32 عامًا) ويقوم بالتفحيط بها في حي الجوهرة بعرعر، حيث كان يقودها بسرعة عالية ومتهورة، وكاد أن يصطدم بإحدى المركبات.

وأضاف، أن الدوريات الأمنية طاردته حتى وصل إلى حي المساعدية، حيث صدم سيارة متوقفة، فحاولت دورية مرور إيقافه، لكنه رفض وقام بدهس رجل مرور ما أدى لتعرضه لإصابة طفيفة، ثم قام بالهرب وقاد سيارته عكس السير بطريق “الملك سعود”، ورفض الامتثال لأوامر الدوريات بالتوقف، وبعدها صدم سيارة أخرى أمام أحد المستوصفات على الطريق.

ولفت المصدر، إلى أن تهور المفحط دفع رجل المرور لإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء؛ لإجباره على التوقف، لكنه لم يتوقف وواصل الهرب بعد أن تم رصد لوحة مركبته.

وذكرالمصدر، أنه تم القبض على المفحط بعد ساعات، حيث اتضح أنه سجين كان يقضي محكومية مدتها 5 سنوات في سجن عرعر المركزي، وكان خارجًا من السجن لمدة 24 ساعة لزيارة مريض.