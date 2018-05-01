برج مشتعل يتحول لرماد ناري في البرازيل (فيديو)

انهار برج سكني بعد اشتعاله بالكامل، في ساو باولو بالبرازيل، محدثًا دمارًا هائلًا، وفقًا لمقطع تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع المبنى المكون من 26 طابقًا وألسنة اللهب تزحف على جانبه، قبل أن ينهار فجأة ويتحول إلى كتلة هائلة من النيران.

وقالت السلطات، إنها لا تعرف ما إذا كان هناك أي ضحايا، ولكنهم حذروا من أنه من المرجح أن تكون هناك بعض الوفيات، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن المبنى الذي كان المقر الرئيسي للشرطة الاتحادية في منطقة ساو باولو سابقًا، أصبح بمثابة مأوى غير قانوني لمشردي المنطقة المحلية.

وقال فابيو جابيا، وهو موظف استقبال يعمل في فندق قريب: “عندما ذهبت لرؤية ما حدث، كانت الشوارع المهجورة عادة، مليئة بالناس الذين يحاولون الهرب بحياتهم”.

وأضاف: “كنت أعمل في ذلك الوقت وسمعت عدة أشخاص يصرخون، وغادر العديد من النزلاء عندما رأوا الحريق، كما تم إخلاء فندق قريب من المبنى المحترق”.

ووفقًا للتقارير، بدأ الحريق في الطابق الخامس قبل أن ينتشر بسرعة إلى الطوابق العليا، ومن جانبها طوّقت خدمات الطوارئ مساحات شاسعة من وسط المدينة، وهرع 160 من رجال الإطفاء والمسعفين لتحرير أولئك المحاصرين تحت الأنقاض.