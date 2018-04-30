إخلاء نزلاء فندق بمكة المكرمة بعد نشوب حريق في الطابق الأول (صور)

سيطر فريق الدفاع المدني في مكة المكرمة، اليوم الإثنين، على حريق نشب في فندق بحي أجياد، دون وقوع أي إصابات تذكر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في مكة: إن فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحريق بعد ورود بلاغ عن الحادثة، ظهر اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن الحريق وقع بعد اشتعال النار في غرفة بالدور الأول من مبنى فندقي بحي أجياد، مكون من 16 دورًا، ومأهول بـ1100 نزيل من جنسيات مختلفة.

وأكد أنه جرى إخلاء النزلاء احترازيًا، في حين عملت أنظمة السلامة (الرش الآلي) ووحدات المكافحة على إطفاء الحريق والسيطرة عليه، وفقًا لصحيفة سبق السعودية.

وأضاف أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.