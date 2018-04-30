الدفاع المدني يكشف تفاصيل مواجهة حريق المركز التجاري بجدة السعودية (صور)

أعلن الدفاع المدني السعودي السيطرة على حريق اندلع في أحد الأسواق التجارية بمدينة جدة مساء أمس الأحد بنسبة 80%، وتم إنقاذ جميع العاملين وإصابة عدد محدود منهم باختناقات بسيطة تمت معالجتها.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، العقيد سعيد بن سرحان، قوله إنه “تمت السيطرة على حريق المركز بنسبة تجاوزت 82 % فيما تتواصل أعمال الإطفاء بالموقع لإخماد الحريق، الذي أتى على ما يصل إلى 80 %من المساحة الإجمالية للموقع”.

وأوضح بن سرحان أن “فرق الدفاع المدني استخدمت القواذف المائية في بداية الحريق تمهيدًا لتدخلها فيما نجحت آليات السنوركل والسلالم في مباشرة الحريق من الأعلى للسيطرة على النيران، وهو ما مكّن الفرق الأرضية الحدَ من انتشار النيران ومنع انتقالها للمباني الملاصقة، والتي تم إخلاؤها احترازيًا من سكانها”.

وأخلى الدفاع المدني بجدة عددًا من المنازل المجاورة للمركز لمنع انتقاله إلى المواقع الملاصقة له من الناحية الشمالية والغربية، في الوقت الذي تركزت الفرق حول الموقع، الذي تتجاوز مساحته لــ9000 متر مربع”.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على “تويتر” أنه “لا يزال أحد الأشخاص مفقودًا داخل السوق بحسب الإفادات، ويجري العمل على إخماد كامل الحريق؛ للتمكن من الوصول إليه”.

وكان اندلع عصر أمس الأحد حريقٌ بأحد مراكز التسوق بحي الحمراء، لأسباب لا تزال مجهولة.