مصرع 4 مصريين وإصابة 5 في حادث مروري مروع

لقي 4 مصريين مصرعهم وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، إثر حادث مرور مروع تسبب في سقوط سيارة كانوا يستقلونها داخل ترعة بمحافظة الجيزة، جنوب العاصمة القاهرة.

واصطدم قائد سيارة أجرة بسيارة أخرى، قبل أن يفقد السيطرة على القيادة ويسقط داخل ترعة المريوطية في طريق ناهيا بمنطقة كرداسة.

وسارعت فرق الإنقاذ بمحافظة الجيزة إلى التدخل لانتشال الركاب من الترعة، حيث تم انتشال 4 جثث وإنقاذ 5 آخرين جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدورها، فتحت النيابة العامة التحقيق في الواقعة؛ لكشف ملابساتها وإحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق.

وتتكرر حوادث المرور في مصر؛ بسبب رعونة القيادة لدى بعض السائقين، وسوء حالة بعض الطرق.