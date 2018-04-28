راكبة تقاضي شركة “ساوث وست” الأمريكية بسبب انفجار محرك طائرة

أقامت امرأة دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة “ساوث وست إيرلاينز” باعتبارها ضمن ركاب طائرة للشركة انفجر أحد محركاتها، كما لقيت راكبة حتفها خلال رحلتها رقم 1380 الأسبوع الماضي.

وتقول القضية إنه منذ هذا الحادث تعاني الراكبة ليليا تشافيز من اضطراب ما بعد الصدمة، وقلق، واكتئاب، وإصابات شخصية أخرى.

وتخضع شركة “ساوث وست”، والتي مقرها “دالاس“، لتدقيق مكثف منذ انفجار محرك طائرتها “البوينغ” 737-700 خلال رحلتها في 17 نيسان/ أبريل، ما أدى إلى تحطم إحدى نوافد الطائرة وتطاير شظايا.

ولقيت الراكبة جينيفر ريوردان حتفها وكانت ضمن 149 شخصًا على متن الطائرة، وأثار الحادث مخاوف بشأن سلامة المحركات المماثلة.

ويجري منظمون داخل الهيئة القومية لسلامة النقل تحقيقًا في الحادث.

وقالت ساوث وست أمس الجمعة: “تركيزنا مازال على العمل مع الهيئة القومية لسلامة النقل لدعم تحقيقها”، مضيفة:”لا يمكننا التعليق على أي دعوى قضائية وشيكة، وسلامة وأمن موظفينا وعملائنا هي أهم أولوياتنا دائمًا”.

وأوردت الدعوى أيضًا أسماء شركات: “سافران” الفرنسية، و”جنرال إليكتريك أفييشن”، و”سي.إف.إم انترناشيونال”، وهي الشركات التي وراء المحرك الذي انفجر.

وتقول الدعوى إن شركة “ساوث وست” وشركات تصنيع المحرك “قدمت الأرباح والأعمال” على سلامة الركاب، واستمرت في تشغيل المحرك “حتى في الوقت الذي كان هناك فيه تأكيد بوجود وضع غير آمن”.