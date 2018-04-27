ما حقيقة الاعتداء على ضباط مرور بالكويت؟ (فيديو)

كشفت مصادر أمنية في الكويت حقيقة الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن محاولة كويتي وآخرين برفقته الاعتداء على رجل أمن أثناء إيقافه من قبل دورية مرور لقيادته مركبته بسرعة عالية ومحاولة الاصطدام بالدورية.

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، كشفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الواقعة المتداولة عبر الفيديو قديمة وتعود لأكثر من سنة، وقد تم التعامل مع قائد المركبة ومرافقيه وفق القانون وإحالتهم للتحقيقات آنذاك.

وشددت على ضرورة تحري مواقع التواصل الاجتماعي الدقة فيما تتداوله.

وسبق أن نشرت صفحة “المجلس” الرسمية على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر مضاربة مع رجال أمن بينهم ضباط، موضحة أن أشخاصًا تهجّموا على دورية، وسط إطلاق نار في منطقة الصباحية.