فيديو طريف.. مضاربة بين “وجبتي طعام” في الكويت

وثقت صفحة “المجلس” الرسمية على موقع “تويتر” في الكويت مضاربة طريفة، حيث ظهر فيها شخصان يرتديان زي وجبات طعام تابعة لسلسلة مطاعم “برغر كينغ”.

ولم ترد تفاصيل بشأن مكان وزمان الواقعة، لكن الصفحة لفتت إلى أنها تزامنت مع موجة الغبار التي تشهدها الكويت حاليًا.

ورجح ناشطون أن يكون المكان هو مجمع “المارينا مول”، متفاعلين مع الفيديو الطريف.

فيما ذكر فريق منهم أن الشجار مفتعل، وما هو إلا إعلان للفت النظر إلى وجبات جديدة تقدمها السلسلة الشهيرة.

وعلق مغرد عبر موقع “تويتر”: “واضح دعاية … هذه أصابع اسمها جكن فرايز العلبة الصفرا نزلوها برجر كنغ وبعدين نزلوا العلبة الخضرا بس حارة .. يعني صراع بينهم بس حلوه الحركه”.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة.