تفاصيل جديدة بواقعة وفاة الطفل “البلوشي” في الكويت (صورة)

فتحت النيابة العامة في الكويت تحقيقًا، أمس الخميس، مع المعلمة المصرية نجلاء محمد في قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي، لتقرر لاحقًا إخلاء سبيلها بلا ضمان.

وكشفت مصادر، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، أن النيابة وجهت 4 تهم للمعلمة هي ضرب أفضى للموت وسوء معاملة طفل وسبه وسب والدته، لكن السيدة نفت التهم جميعا.

وبين المصدر أن التحقيقات أثبتت طبيعية الوفاة وعدم وجود أي شبهة جنائية حولها.

ووقعت الحادثة فبراير/شباط الماضي، حين توفي الطفل البلوشي بعد عودته من مدرسته في منطقة الروضة، والتي يدرس بها في الصف الرابع الابتدائي.

فيما اتهم ذوو الطفل معلمته بالتسبب بوفاته، لافتين إلى أنها عاملته بقسوة ووبخته بشدة على الرغم من علمها بظروفه الصحية، ما أدى إلى تعرضه لمضاعفات صحية تسببت بوفاته.