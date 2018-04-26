انهيار صخري يخلف إصابات وخسائر مادية في الداير السعودية (صور)

تسبب انهيار صخري في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان في السعودية، في إصابة شخصين وسحق وتضرر عدد من السيارات المتواجدة في المكان، وتضرر أبنية مؤقتة تستخدم كسكن للعمال ومستودعات.

وقال الدفاع المدني المدني السعودية، إن الانهيار الصخري تم من علو 30 مترًا تقريبًا، وخلّف إصابة مقيمين اثنين فقط بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى بني مالك العام لتلقي العلاج.

وأوضح الدفاع المدني أن الحادث تسبب -أيضًا- بتضرر 7 مركبات، وثلاثة بركسات (سكن عمال)، ومستودع صغير.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني السعودي من موقع الحادث الذي وقع في وقت متأخر من ليل الأربعاء، تضررًا كبيرًا في عدد من المركبات، وبينها سيارة وقد سحقت بالكامل تحت الصخور.

وشاركت فرق من الهلال الأحمر السعودي والشرطة والبلدية والطرق، بجانب الدفاع المدني في متابعة الحادث والتأكد من عدم وجود أشخاص وسيارات تحت الأنقاض.