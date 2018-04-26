طائرة هليكوبتر تقتل رجلًا جاءت لإنقاذه (فيديو)

وثّق مقطع فيديو مروع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل هليكوبتر إنقاذ، لمهندس جاءت لإنقاذه على إحدى التلال في كولومبيا.

كان المهندس “إيفان أندريس لوبيز” يساعد في إنقاذ زميله بعد تحطم مروحيتهما التابعة لشركة “هليفلاي” على تلة كولومبية.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يُظهر الفيديو المهندس وهو يرتدي قميصًا أبيض ويلوح بذراعه وزميله يقف فوق هيكل المروحية المتعطلة.

ومع انخفاض الطائرة نحو الأرض لإنقاذ الرجلين انقلبت فجأة على جانبها، وأطاحت بالمهندس المسكين.

ومن جانبه أكد الجنرال الكولومبي “خورخي هيريرا” أن “إيفان” مات في الحادث الذي وقع يوم 25 أبريل في منطقة “كاوكا”.

وأصيب الطيار “خوان كارلوس ألفاريز” بكدمات صغيرة في الحادث، وتم نقله إلى المستشفى في بوبايان.

ووفقًا للتقارير، عانت المروحية الأولى من عطل كهربائي، ما تسبب في تفعيل التدمير الذاتي، وأكدت شركة “هليفلاي” أن مروحية الإنقاذ عانت من عطل فني آخر، وتحطمت في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي.