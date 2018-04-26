الكويت تسيطر على تسرب نفطي أدى لنشوب حريق

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الخميس، السيطرة المبدئية على تسرب نفطي وقع فجر الإثنين الماضي، في منطقة المقوع وأدى إلى نشوب حريق على بعد 750 مترًا من موقع التسرب.

وقالت الشركة في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، إنه تم استخراج البطانة الداخلية لبئر(مقوع 149)، بشكل كامل مع المحافظة على البئر تحت السيطرة بوقت قياسي تجاوز المخطط له في مثل هذه الحوادث.

وأعربت عن أملها بأن تسمح هذه الخطوة بإنهاء التسرب بشكل تام وفي وقت قريب جدًا.

وأكدت الشركة أنه تجري حاليًا عمليات عزل هذه البئر على مراحل حتى استكمال العزل لكل الطبقات، مبينة أنه سيتم الإبقاء على موقع الشعلة لحين الانتهاء من العزل الكامل للبئر المذكورة.

وأشارت إلى حرصها والتزامها التام بمراعاة قواعد الصحة والسلامة، في التعامل مع موقع البئر والمواقع المحيطة بها.

وكانت شركة نفط الكويت أعلنت الإثنين الماضي حدوث تسرب نفطي في منطقة المقوع، ونشب على إثره حريق على بعد 750 مترًا من موقع التسرب.