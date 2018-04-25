وفاة وافد بالكويت تكشف عن إنجابه 3 أطفال سفاحًا من فلبينية

أحيلت وافدة فلبينية في الكويت و3 من أبنائها إلى مركز الشرطة بعد اتهامها بإقامة علاقة محرمة وحمل سفاح أثمر عن 3 أطفال، إضافة إلى مخالفتها قانون الإقامة.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن وافدًا سوريًا تقدم إلى الشرطة وأبلغهم عن وفاة ابن أخيه طبيعيًا، مبينًا أن المتوفى لديه زوجة وأبناء.

وقام الوافد بتزويد رجال الأمن برقم هاتف الزوجة، فتم الاتصال بها وحضرت للشرطة بصحبتها 3 أطفال، وبسؤالها عن الإثباتات الرسمية التي تدل على ارتباطها بالسوري المتوفى وشهادات ميلاد الأولاد، ذكرت أنها كانت تقيم برفقة المتوفى لأكثر من 7 أعوام دون عقد زواج رسمي وأنجبت منه 3 أبناء، ولعدم وجود عقد زواج لم تستطع استخراج شهادات ميلاد لأبنائها الثلاثة.

وتبين أن المرأة الفلبينية مخالفة لقانون الإقامة منذ 2011، وكانت تخشى الخروج كي لا يتم القبض عليها واكتشاف علاقتها غير الشرعية بالرجل السوري.