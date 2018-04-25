الأمن السعودي يعثر على جثة “وليد الجش” إثر اختفائه في ظروف غامضة

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية من العثور على جثة شاب فقد قبل 3 أيام، يدعى وليد الجش، حيث وجد ميتًا جنوب العمارية (تابعة للرياض)، فيما لم ترد مزيد من التفاصيل عن الواقعة.

واختفى “الجش” السبت الماضي في ظروف غامضة، بينما كان في نزهة برية مع زملائه، وكان آخر اتصال بينه وبين أهله قبل يوم من اختفائه.

وقال أحد أقارب الجش لصحيفة “سبق” المحلية، إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية وقت اختفائه، والتي بدورها عثرت على سيارته في العمارية شمال الرياض وبداخلها هاتفه الجوال، دون أن يكون لوليد أي أثر.

ولم تكشف الجهات الأمنية أسباب وفاة وليد الجش.