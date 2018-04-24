شاهد كيف أنقذ شاب سعودي طفلًا من السقوط

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون سعوديون، لحظة إنقاذ شاب لطفل يبلغ من العمر 4 أعوام، عندما كان يقف على الحافة في الطابق الثالث من إحدى البنايات بالمنطقة الشرقية في السعودية، حيث كان الطفل قاب قوسين أو أدنى من السقوط.

وبحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحادثة وقعت في إسكان الخبر.

ويظهر في مقطع الفيديو الشاب وهو يتحرك لإنقاذ الطفل ويسير على حافة الغرفة قبل تسليمه لوالدته.

وقد حظي هذا الفيديو بالكثير من الثناء، كون الشاب تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ طفل صغير، كان قريبًا من السقوط من الطابق الثالث.