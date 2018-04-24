بعد مرور 13 يومًا.. الجزائر تعثر على جثمان قائد الطائرة المنكوبة

تمكنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، الثلاثاء، من العثور على جثة قائد الطائرة العسكرية المنكوبة إسماعيل دوسن، وذلك بعد نحو أسبوعين من الحادث الذي وصف بأنه أسوأ كارثة جوية تشهدها الجزائر، وأودت بحياة 257 شخصًا، معظمهم من العسكريين.

وبحسب فضائية “النهار” الجزائرية، فإن “عائلة الطيار إسماعيل دوسن، ستتسلم جثمانه على أن يتم تشييعه، عصر الثلاثاء، بمربع الشهداء بأولاد يعيش بولاية المسيلة”.

وتحطمت طائرة النقل العسكرية الروسية من طراز “إليوشن إي.إل-76″، 11 نيسان/أبريل الماضي، بعد إقلاعها من قاعدة “بوفاريك” الجوية جنوب غربي الجزائر العاصمة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن أن “257 شخصًا معظمهم من العسكريين قتلوا في الحادث”.

وقالت الوزارة، إن “الطائرة كانت متجهة إلى تندوف على حدود الجزائر مع الصحراء الغربية، لكنها تحطمت في محيط المطار”.

وطبقًا لمصادر جزائرية، فإن “قائد الطائرة المقدم دوسن إسماعيل، أجرى اتصالًا مع برج المراقبة قبيل سقوط الطائرة، قال فيه إن الطائرة تسقط وأعمل على تجنب وقوعها فوق منطقة آهلة بالسكان”.

في حين قالت محطة إذاعية رسمية، إن “الطيار تجنب وقوع كارثة أسوأ؛ بتوجيه الطائرة لتتحطم في حقل، بعيدًا عن طريق سريع قريب، وهو ما قالت المحطة إنه مضمون آخر رسالة بعث بها لبرج المراقبة”.