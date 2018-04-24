شاب يصدم الأطباء بمفتاح دراجة نارية في جمجمته (صور)

نُقل شاب إلى المستشفى بمفتاح دراجة نارية داخل جمجمته بعد مشاجرة عنيفة في الهند.

وأجرى الجراحون المصدومون جراحة دامت 3 ساعات ونصف، بعد نقل الشاب البالغ من العمر 19 عامًا من ولاية “ماهاراشترا” الهندية إلى المستشفى، لإزالة مفتاح اخترق جمجمته بعمق بوصتين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت إصابة الشاب المروعة نتيجة مشاجرة في قرية “غوديغون” في منطقة “أحمد نجر”.

وقال شايلندرا أوتامارو موركاد، جراح الأعصاب المسؤول عن الحالة إن الشاب كان سيموت إذا عانى من نزيف داخلي.

وعولج الشاب في مستشفى “أناند ريشي” وخضع لجراحة تضمنت استئصال جزء من جمجمته حتى يتمكن الجراح من إزالة المفتاح.

وصرح الأطباء بالخروج للمريض بعد 3 أيام من الملاحظة وهو الآن يتعافى.

وأضاف الدكتور “ماركاد”: “أجرينا الفحوصات فور وصوله إلى المستشفى، ثم باشرنا الجراحة التي استغرقت حوالي 3 ساعات ونصف، حيث فتحنا جزءًا من جمجمته لإزالة المفتاح، ومنذ ذلك الحين والضحية يتعافى، وهو بخير الآن، ومن المقرر أن يأتي لاستشارة هذا الأسبوع”.