شاهد لحظة سقوط رضيع من شاحنة على الطريق دون إدراك والديه (فيديو)

وثّق فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط رضيع من مؤخرة شاحنة والديه وسط الطريق في شرق الصين.

ولم يثبت الوالدان المهملان الطفل البالغ من العمر 10 أشهر في مقعد الأطفال جيدًا، وتجاهلا وضع حزام الأمان فضلًا عن إغلاق باب الشاحنة بإحكام.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استمر الوالدان في القيادة بعد سقوط الطفل حتى توقفا أمام إشارة المرور وأدركا أن طفلهما مفقود.

وتُرك الطفل دون رعاية في منتصف الطريق لمدة 22 ثانية إلى أن التقطه أحد المارة، تفاديا لتعرضه للدهس.

ووفقًا للصحيفة، وقع الحادث الصادم في “تشانغتشو” بمقاطعة “جيانغسو”، وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة سقوط الطفل من العربة البيضاء على الطريق وهي تنعطف يسارًا.

ولحسن الحظ تدخلت سيدة خمسينية لإنقاذ الطفل من خطر البقاء على الطريق، وبالفعل تمكنت من إبعاده عن الخطر قبل مرور أي سيارة أخرى.

وعندما اكتشفت والدة الطفل ما حدث عادت راكضة للبحث عن طفلها وشكرت السيدة على إنقاذه، قبل أخذه إلى مستشفى قريب لإجراء فحوص طبية والتأكد من أنه على ما يرام.