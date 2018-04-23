بالصور والفيديو.. عواصف ترابية تضرب مناطق في السعودية وتخلف خسائر

وصلت موجة سحب الغبار التي تجتاح حاليًا مناطق سعودية عدة اليوم الإثنين إلى مشارف العاصمة الرياض، مخلفة خسائر مادية فيما لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن تسجيل أضرار بشرية.

وغطى الغبار الكثيف مناطق قريبة من الرياض، بينها الثمامة الواقعة شمالًا، حيث تداول ناشطون على تويتر مقاطع مصورة لوصول الغبار وانتشاره في المنطقة بشكل سريع.

واكتسح الغبار منشآت حيوية، بينها مطار الملك خالد الذي خيم عليه ظلام دامس بسبب انعدام الرؤية وكثافة الغبار.

وينتظر وصول العواصف والغبار الشديد إلى العاصمة الرياض، بعد ساعات وفق منصات مهتمة بالطقس.

وصول الغبار إلى مطار الملك خالد

الساعة 12:37 م #غبار_الرياض pic.twitter.com/VrUoIHlfUl — طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 23, 2018

وفي طريق “انقع – قبه” تسبب غبار كثيف مصحوب بعواصف تضرب المنطقة، منذ مساء أمس الأحد في خسائر مادية كان أبرزها اجتثاث أعمدة لتوصيل الكهرباء، مما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.

وكان الغبار الكثيف قد اجتاح قبل وصوله مشارف الرياض مدينة القصيم، وتسبب في صعوبات جمة في المواصلات والتنقل وسط مطالب بإغلاق المدارس بشكل رسمي، فيما تواصل المرافق التعليمية عملها رغم انعدام الرؤية الأفقية وتسجيل بعض الحوادث المرورية.

كما ضربت عاصفة ترابية بعض المراكز التابعة لمحافظة رماح عصر أمس الأحد.

شاهد ???? العاصفه الترابيه التي اجتاحة بعض المراكز التابعه لمحافظة رماح عصر الاحد 6 / 8 / 1439 هـ المصدر @bader_226 تابعونا دائما عبر @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/L70pnVpvqM — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 23, 2018

وعطل الغبار السير بالعديد من الطرق في العديد من مناطق المملكة، وسط حذر شديد على الطرق الرئيسية والطويلة.

الأجواء في الثمامة الآن المصدر @weeedaaad تابعونا دائما عبر @ArabiaWeatherSA شاركونا ما تلتقطه عدساتكم من أحداث جوية عبر خاصية "انت الراصد" على تطبيق طقس العرب ???? https://t.co/gI52iz05B2 pic.twitter.com/rW8zydU05z — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 23, 2018