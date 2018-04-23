بالفيديو.. اندلاع حريق في منشأة نفط كويتية والسلطات تؤكد سيطرتها عليه

أكدت شركة نفط الكويت (حكومية)، اليوم الاثنين، أن عمليات إنتاج النفط تسير بشكل طبيعي بعد نشوب حريق، بسبب تسرب نفطي في منطقة المقوع جنوب البلاد.

وذكرت الشركة، في بيان صدر عنها اليوم، أن السلطات “ما زالت تعمل على إخماد الحريق الذي بات تحت السيطرة ولا يشكل خطورة على صحة المواطنين والعاملين”.

وأكد البيان أنه “لم تقع إصابات ولا تسرب للغاز في المنطقة”، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

وأضاف أن “الفرق المعنية بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء حاصرت الحريق للحد من انتشاره وفقًا للإجراءات المتبعة في شركة نفط الكويت”.