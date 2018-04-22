أسلحة رشاشة ورصاص في الهواء.. الشرطة السعودية تبحث عن طفل وأمه في الرياض (فيديو)

أثار ظهور طفل وسيدة في مقاطع مصورة متداولة، وهما يطلقان النار في الهواء من سلاح رشاش في فناء أحد المنازل، قيل إنه في العاصمة الرياض حفيظة السعوديين.

وعبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه أحد الأطفال ممسكًا سلاحًا ناريًا رشاشًا، ويطلق منه النيران داخل فناء أحد المنازل، مطالبين بضرورة القبض على ذويه ومحاسبتهم.

اتمنى من الشرطة تتسرع في القبض على من اعطاه السلاح والحكم عليه الى متى هالمهزلة ???? pic.twitter.com/TIElDIU5ew — ريلاكس ❤️ (@TMQ_28) April 22, 2018

كما ظهرت سيدة يعتقد أنها والدة الطفل في مقطع مصور آخر، وهي تقوم بنفس العملية.

ذا مقطع امه ترمي برشاش بعد pic.twitter.com/dX92uXSTlr — Nawaf????✨.. (@pp_o99) April 22, 2018

وتكثف شرطة الرياض جهودها بحثًا عن أسرة الطفل، بعد أن أمسكت طرف خيط ظهر في الفيديو، وهو اسم استراحة خاصة تسمى “السنابل”.

من جهته بادر صاحب الاستراحة المشار إليها، ويدعى بدر العنزي بتأكيد أن الحادثة وقعت عصر أمس، موضحًا أن الطفل وأسرته لم يكونوا من مستأجري الاستراحة.

وقال العنزي، وفق صحيفة عاجل اليوم الأحد، إن الاستراحة تقع في حي النظيم بالرياض، وهي مغلقة منذ سنة، موضحًا أن الجهات الأمنية تواصلت معه لمعرفة حيثيات ومكان الاستراحة.

وأوضح شاهد عيان أن الطفل ومن معه كانوا يحتفلون بخروج أحد أقربائهم من المستشفى، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية ظلت تبحث عنهم أمس بالحي.

وشدد نشطاء على ضرورة تدخل الجهات المختصة لمنع تكرار هذه الممارسات، وحماية الأطفال من استهتار أولياء الأمور.