وفاة 2 من مرافقي مدير أمن “طور الباحة” في لحج اليمنية

أودى حادث مروري وقع في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج في اليمن، اليوم السبت، بحياة اثنين من مرافقي مدير أمن المديرية، إضافة إلى إصابة آخرين.

وحسب صحف محلية، نتج الحادث عن انقلاب السيارة التي كانت تقل الضحايا، في طريق طورالباحة الوهط بمنطقة الرجاع.

ومن بين الضحايا، الملازم أول يعقوب جميل السحولي البشبشي، ورشاد هواش صائل البشبشي، في حين أصيب 3 آخرون من المرافقين بجروح متفاوتة، وهم نجل مدير الأمن عمر مثنى زليط البشبشي، وجواد جميل سحولي شقيق أحد المتوفين، ومحمد شاهر علي ثابت الحوفري، وقد تم إسعافهم إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج.