في هذه الدولة.. شيكات بقيمة 5000 دولار لركاب طائرة هبطت اضطراريًا

أعلنت شركة ساوث وست إيرلاينز للطيران أنها أرسلت شيكات بقيمة خمسة آلاف دولار لركاب طائرة تابعة لها هبطت اضطراريًا، الأسبوع الماضي، بسبب انفجار المحرك ما أسفر عن مقتل راكبة.

وأكدت شركة الطيران، أمس الجمعة، الأنباء بأن الركاب حصلوا على الشيكات بالإضافة إلى قسائم سفر قيمتها ألف دولار، قائلة “يمكننا تأكيد صحة هذا التواصل وهذه البادرة النابعة من القلب”.

وكان محرك طائرة الرحلة رقم 1380 التابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز انفجر فوق بنسلفانيا يوم الثلاثاء بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاجارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصًا.

وهشم حطام المحرك إحدى نوافذ الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، ما أسفر عن مقتل راكبة في أول حادث طيران يلقى فيه أحد حتفه بالولايات المتحدة منذ عام 2009. وهبطت الطائرة اضطراريًا في فيلادلفيا.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن ينهي محققو هيئة سلامة النقل عملهم في مكان الحادث بمدينة فيلادلفيا، اليوم السبت.

وقالت شركة ساوث وست إيرلاينز إنها ستسرّع من برنامجها الخاص بفحص المحركات “بدافع الحذر البالغ” ومن المتوقع أن تنهيه خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

ووفقًا لمسودة أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية فإن الأمر سيتطلب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة القادمة على شفرات مراوح جميع المحركات من طراز (سي.إف.إم56-7بي) التي كانت بطائرات عدد من الرحلات الجوية مضيفة أن محركات أخرى جرى استخدمها مؤخرًا ستخضع لتقييم خلال 18 شهرًا.