بالفيديو.. الساحر الأعلى أجرًا بالعالم يضطر للكشف عن أحد أسراره أمام القضاء

اضطر الساحر الأمريكي الشهير “ديفيد كوبرفيلد” للكشف عن واحد من أسرار مهنته أمام القضاء، بعد أن رفع سائح بريطاني دعوى ضده، بسبب الأذى الذي لحقه أثناء المشاركة في أحد عروض الساحر في “لاس فيغاس”.

وحاول محامو الساحر الأعلى أجرًا في العالم أن يقنعوا القضاء بعدم الكشف عن سر الخدعة التي استعملت في العرض، لما في ذلك من ضرر على مصالح موكلهم، لكن القاضي بمحكمة لاس فيغاس تشبث بضرورة معرفة التفاصيل.

الخدعة التي شارك فيها المدعو غافان كوكس (58 عامًا) تسمى 13؛ لأنه يشارك فيها 13 شخصًا من بين الجمهور، يخفيهم الساحر كلهم عن الأنظار ثم يظهرهم من جديد على المسرح.

وتبين أن السر وراء ذلك ، هو إنزالهم إلى الممرات الموجودة تحت أرضية فندق MGM بلاس فيغاس ، حيث قادهم التقنيون إلى أن عادوا من الباب الخلفي للخشبة.

خلال هذه العملية ، سقط “كوكس” ورأى الأطباء أن ذراعه خلعت وأصيب على مستوى الدماغ حسب قناة “ان بي سي نيوز” الأمريكية، ولا يزال يشعر بآلام مزمنة، إضافة إلى إنفاقه 400 ألف دولار في العلاج.

ويقسم المدعي أن الممر الذي عبره كان مليئا بالغبار وحطام البناء مما تسبب في سقوطه، بينما يؤكد كوبرفيلد أنه عبر الممر ذاته قبل العرض وكان فارغًا.