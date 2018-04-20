العثور على جثمان قائد مروحية إيرانية سقطت في مياه الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، العثور على جثمان قائد المروحية التابعة لشركة “فلات قارة” النفطية الإيرانية، التي سقطت، الثلاثاء الماضي، في أطراف جزيرة لاوان بمياه الخليج.

وقال رئيس مركز الطوارئ والحوادث في منظمة الطيران الإيراني حسن رضائي فرد: إن “فرق الإنقاذ والبحث تمكنت، اليوم الجمعة، من اكتشاف جثة (علي فتحي) قائد المروحية التي سقطت في مياه الخليج، بعدما كانت بمهمة”.

وأضاف رضائي فرد: إن “جثة الطيار سيتم نقلها، اليوم، إلى محافظة هرمزغان جنوب البلاد”، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث؛ للعثور على جثمان شخص آخر وهو مساعد قائد المروحية”.

وقال التلفزيون الإيراني، الثلاثاء الماضي، إن مروحية إيرانية على متنها 5 ركاب سقطت في مياه الخليج؛ مما أدى إلى مقتل شخصين، مضيفًا أن “المروحية كانت في طريقها إلى إحدى المنصات النفطية؛ لإنقاذ أحد العمال، بعد إصابته بنوبة قلبية”.