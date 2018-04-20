رجل بالسعودية يعتدي على يتيم بحافلة مدرسية ويلوذ بالفرار

أقدم أربعيني في محافظة القنفذة (وهي من محافظات منطقة مكة المكرمة) في المملكة العربية السعودية على الاعتداء بالضرب على طالب يتيم، يبلغ 12 عامًا من عمره، داخل حافلة النقل المدرسي.

ونفذ الرجل اعتداءه على الطفل اليتيم أثناء خروج الأخير من مدرسته، وأمام المعلمين وسائق الحافلة، ثم لاذ بالفرار، ولم يعرف حتى الآن السبب الذي دفعه لهذا الفعل الغريب.

لكن مصادر لصحيفة “سبق” المحلية، أشارت إلى أن سبب الاعتداء على الطفل يعود إلى شجار سابق حدث بين طفلين بالحي، فقام الأربعيني بالاعتداء على الطالب اليتيم داخل الحافلة؛ انتقامًا للطفل الآخر، فيما لم تشر المصادر إلى صلة القرابة بين المعتدي والطفل الآخر، وما إذا كان والده أم لا.

وبحسب الصحيفة نفسها، فقد وجه رئيس مركز الإمارة، بسرعة القبض على المعتدي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبته على تصرفه.