بكبسة زر واحدة.. أزعج العالم بـ97 مليون مكالمة مزيفة

فرض القضاء على مواطن أمريكي يُدعى أدريان إبراموفيتش، غرامة مالية تبلغ قيمتها المالية 120 مليون دولار؛ وذلك بعد اتهامه بأنه السبب في إزعاج الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، عبر استخدام تطبيق برمجي لإجراء حوالي 97 مليون مكالمة هاتفية مزيفة في صورة مكالمات مسجلة بضغطة زر واحدة.

ووفقًا لما نشره موقع “بلومبيرغ” الإخباري، فإن إبراموفيتش خلال جلسة استجوابه أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، اعترض على الغرامة الضخمة المبالغ فيها، خاصة أن عددًا كبيرًا من المكالمات لم يتم الرد عليها من جانب المستخدمين من الأساس، وبالتالي لم يتم إزعاجهم كما هو موضح بالاتهامات الموجهة إليه.

كما أكد إبراموفيتش، أن مقدمي خدمات الموبايل عليهم أن يتخذوا إجراءات صارمة للحد من المكالمات المزيفة Robocalls والتي تتيحها مجموعة كبيرة من التطبيقات والبرمجيات المجانية مفتوحة المصدر، والتي تتيح لأي شخص أن يزعج ملايين المستخدمين حول العالم بكبسة زر واحدة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تحظر وصول تلك المكالمات إلى المستخدمين من الأساس.

وأعلنت لجنة تنظيم الاتصالات الفيدرالية، أن المكالمات التي أجراها المتهم الأمريكي وصلت من خلال أرقام محلية، وبمجرد أن يقوم الضحية بالرد على المكالمة يُطلب منه ضغط رقم (1) كي يستمع إلى عروض السفر والإقامة، والتي كان من المفترض أنها مقدمة من قبل عدد من كبرى شركات السفر والفنادق الشهيرة، مثل فنادق ماريوت وشركة TripAdvisor وغيرها، إلا أن الضحية بعد الضغط يُفاجأ بأنه قد تم تحويله إلى خدمة عملاء شركة للخدمات الفندقية في المكسيك.