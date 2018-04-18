للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. هبوط طائرة أمريكية اضطراريًا لهذا السبب (صور)

اضطُرت طائرة أمريكية تابعة لخطوط “ساوث ويست” الجوية الأمريكية، للهبوط اضطراريًا في مدينة “ناشفيل”، اليوم الأربعاء، بعد أن ضرب طائر أحد محركاتها.

ووقع الحادث على متن رحلة جوية متجهة من “ناشفيل” إلى مدينة “فينكس”، صباح يوم الأربعاء، ما دفع الطيار للقيام بهبوط طارئ في ناشفيل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت شركة “ساوث ويست” الجوية الأمريكية إن الموظفين المحليين يعملون على نقل الركاب على متن رحلة جديدة.

وجاءت الحادثة بعد مضي يوم واحد فقط على انفجار أحد محركات طائرة كانت في طريقها من نيويورك إلى دالاس، ما تسبب بوفاة امرأة تُدعى جنيفر ريوردان (43 عامًا)، وأُصيب 7 آخرون.

وتقوم هيئة سلامة النقل الوطنية في الوقت الراهن بالتحقيق بسبب فشل المحرك، وكان هناك أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة في ذلك الوقت.

وقال الركاب إن أحد المحركات انفجر، واصطدمت الشظايا بجانب الطائرة، وحطّمت إحدى النوافذ، وتم نقل شخص إلى المستشفى لكن مدى إصاباته غير معروف.