السجن 10 أعوام لعصابة أجنبية متخصصة بسرقة الأحياء الراقية بمصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد مدة 10 سنوات بحق أعضاء عصابة أجنبية دولية متخصصة في سرقة الأحياء الراقية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمًا بسجن 4 متهمين مدة 10 سنوات لكلٍ منهم، وذلك بتهمة تشكيل عصابي كولومبي الجنسية تخصص في سرقة المساكن بالأحياء الراقية خاصة منطقة التجمع الخامس شرق العاصمة.

وتضمن الحكم حبس كل متهم بالعصابة عامين على كل واقعة سرقة ثبت ارتكابها من خلال التحقيقات والتي وصلت إلى 5 وقائع، من ضمن عشرات البلاغات في وقائع سرقة.

واعترف المتهمون خلال التحقيق معهم بسرقة نحو 21 كيلو ذهب وألماظ، بالإضافة إلى 25 سيارة من بعض الأحياء الراقية بالقاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية في السابق أكثر من 23 بلاغًا بسرقة عقارات وفيلات وشقق سكنية من أموال وأجهزة منزلية ومصوغات ذهبية في أحياء راقية، حيث كثّفت الأجهزة جهودها لفحص البلاغات.

وأفادت التحريات أنّ تشكيلًا عصابيًا مكونًا من أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية وراء ارتكاب حوادث السرقة، حيث حددت أجهزة الأمن أماكن ترددهم بمنطقة وسط العاصمة، وجرى ضبطهم عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الكمائن اللازمة.

واعترف المتهمون خلال التحقيق معهم بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المنتجعات والتجمعات السكنية بنطاق قطاع القاهرة الجديدة والأمكان الراقية بأسلوب “التسلق، والضغط على الشباك”.