بالفيديو.. مضاربة بمهرجان شرورة السياحي في السعودية

وثق مقطع متداول في المملكة العربية السعودية مضاربة في مهرجان شرورة السياحي بمنطقة نجران، حيث ظهر فيه مجموعة من الشباب الذين أحدثوا فوضى وتدافعت أعداد كبيرة منهم بمضاربة جماعية.

واستنكر ناشطون الفوضى في المهرجان، وغياب التنظيم الفعال، في حين قال صاحب المقطع الموثق: ” هاي شرورة مضاربة، والله ما يستاهلون فعاليات، والله ما يستاهلون فعاليات”.

وذكرت صفحة “أنباء السعودية” أن المضاربة وقعت في اختتام فعاليات “مهرجان شرورة” السياحي أمس الثلاثاء، إذ شهد المهرجان سوء تنظيم ومضاربة جماعية من بعض الشباب على المسرح، ما أسفر عن وقوع إصابات بينهم.

وقال ناشطون- في معلومات لم يتسن التثبت منها – إن المضاربة وقعت بسبب “عصبيات قبلية”.

بينما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا بشأن الواقعة.