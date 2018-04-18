مراهق كويتي ينتحر وسط ظروف غامضة

انتحر مراهق كويتي يبلغ من العمر 17 عامًا، عبر شنق نفسه داخل منزل ذويه بمنطقة “صباح الناصر” في ظروف غامضة.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بانتحار شاب بمنطقة صباح الناصر، وعلى إثرها توجهت دوريات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ولدى وصولهم ومعاينة الشخص تبين وفاته شنقًا.

وعليها قام رجال الأمن بإبلاغ النيابة العامة ورجال المباحث لعمل الإجراءات اللازمة ومعرفة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انتحاره.

يذكر أن منطقة صباح الناصر في الكويت شهدت عدة حالات انتحار خلال السنوات الأخيرة.