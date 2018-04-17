هبوط طائرة أمريكية اضطراريًا في فيلادلفيا بعد انفجار أحد محركاتها (فيديو وصور)

اضطرت طائرة تابعة لخطوط “ساوث ويست” الجوية الأمريكية، الهبوط اضطراريًا في فيلادلفيا بعد انفجار أحد محركاتها.

ولم تغادر الطائرة منذ فترة طويلة من مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك عندما اضطرت إلى الهبوط، وكانت في طريقها من نيويورك إلى دالاس، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال الركاب إن “أحد المحركات انفجر واصطدمت الشظايا بجانب الطائرة وحطّمت إحدى النوافذ، ونقل شخص إلى المستشفى لكن مدى إصاباته غير معروف”.

وكان هناك أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة في ذلك الوقت.

وقالت شركة الطيران الأمريكية، في بيان، إن “رحلة الخطوط الجوية الجنوبية الغربية 1380، والتي غادرت لاغوارديا في دالاس لاف فيلد، هبطت في فيلادلفيا بسبب حدث تشغيلي”.

ونشر المسافرون مقاطع فيديو وصورًا فوتوغرافية من على متن الطائرة قبل هبوط الطائرة، وصور أحد الركاب نفسه وهو يجهز قناع الأوكسجين، وكتب: “هناك شيء خاطئ في الطائرة لدينا”.

وقام طاقم الطائرة بتقليل الارتفاع من 8000 إلى 5000، وتم الهبوط بسلاسة.