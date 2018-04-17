بالفيديو.. تفاصيل جديدة في قضية المختفي الكويتي صباح الجنديل

كشف المحامي علي العلي، الموكل في قضية المفقود الكويتي صباح الجنديل، عن انتهاء تحقيقات النيابة العامة وسماع أقوالهم بصفتهم “الشاكين” في قضية الجنديل، مؤكدًا استمرار سماع باقي الشهود وتقديم الأدلة التي تؤكد وجود شبهة قتل عمد وخطف بالحيلة حسب أقوال الشاكين.

وقال العلي: “إنه وبناء على المعلومات التي حصل عليها تؤشر إلى وجود اختراق أمني كبير”، مضيفًا أنه على وزارة الداخلية الكويتية التوقف وإعادة النظر في هذا الاختراق خاصة من ناحية ما حصل علية الفريق التطوعي من أجهزة لاسلكية وإمكانيات لوجستية”.

وأكد المحامي أن هناك جريمة قتل بحق الصباح لوجود معلومات مهمة شاهدها الجنديل خلال عمله مع الفريق التطوعي، مشيرًا المحامي إلى “أن صباح قتل بعد أن عرف حقيقة الفريق الأمر الذي دفعهم إلى التخلص منه كي لا يكتشف أمرهم”.

بالفيديو – المحامي علي العلي: اختراق أمني في وزارة الداخلية في قضية #صباح_الجنديل وأبطالها فريق الإنقاذ التطوعي

https://t.co/6CvwsuSgKD pic.twitter.com/iukxZTPESb — تلفزيون القبس (@alqabas_tv) April 17, 2018

بدوره، كشف الدكتور علي الجنديل، شقيق صباح الجنديل، عن معلومات جديدة حول ظروف مقتل شقيقه صباح، وقال علي: “إن السيارة التي كان يستقلها شقيقه سقطت في وقت أدنى جزر أي الساعة 7:30 مساء، وهذا أمر غير مقبول”.

وأضاف العلي أن هناك أمرًا آخر غير مقبول في قضية شقيقه، وهو أن الشبان الذين كانوا برفقة شقيقه وقت وقوع الحادث أعطوا عدة تفاسير وروايات متناقضة، بالإضافة إلى أن وضع الشاهد في القضية أيضًا كان غير مقبول”.

وشدد شقيق الجنديل على أنه “أكد للنيابة العامة أن هناك بعض الخلافات بين شقيقه وبين بعض أعضاء الفريق حول آلية عمل الفريق التطوعي”، مشيرًا إلى أن شقيقه شعر بوجود وضع مريب أو مشبوه مثل تهريب مخدرات أو أسلحة؛ خاصة وأن هذه المنطقة التي وقعت بها الحادثة هي منطقة حدودية وتعد معبرًا للتهريب وهذا ما دفع صباح لإبداء رغبته في الانسحاب”، مضيفًا أن هذا الأمر هو ما يمكن أن يفسر فقدان أو اختفاء صباح”، بحسب ما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.

وسبق أن كشف المحامي، في تصريحات سابقة، أن علامات استفهام عديدة تحوم بشأن قضية اختفاء الجنديل لم تكشف عنها التحقيقات، ما يجعل القضية تبدو جنائية، إذ لم يتم التحقيق في الواقعة مع الشقيقين المشتبه بهما، كما لم يتم استجوابهما بالشكل المطلوب.

ولا تزال قضية اختفاء صباح الجنديل، وهو متطوع ومن بدون الكويت، تشغل ناشطين عبر مواقع التواصل، وأثارت تعاطفًا كبيرًا من قبلهم، ومطالبات بالعثور عليه، سواء حيًا أو ميتًا، وقد حامت شكوك أيضًا من قبل بعضهم بقضية اختفائه.

واختفى صباح الجنديل في ظروف غامضة قبل نحو شهرين بعد أن كان برفقة اثنين من أصدقائه (تمكنا من النجاة) في سيارة وعلقت بمنطقة طينية، بينما لم يعثر على أثر للجنديل إلى حد اللحظة.